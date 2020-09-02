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أخبار البلد

إزاي توفر في كهرباء التكييف مع تكنولوجيا الانفرتر.. تفاصيل

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 08:51 ص
صدى البلد
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وفاء نور الدين
يتساءل العديد من المواطنين عن تقنية الانفرتر التى تعد أحدث تطور للتكنولوجيا، فيما يتعلق بالمحركات الكهربائية لكباس التكييف، و يوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كيفية الاستفادة من تكنولوجيا الانفرتر لتقليل كمية الطاقة الكهربائية المستخدمة في الأجهزة الكهربائية بشكل عام و تكييف الهواء بشكل خاص.

تكنولوجيا الانفرتر هي تكنولوجيا تتيح التحكم في سرعة كباس التكييف..يعني الكباس بدل ما يدخل في مرحلة الإيقاف والتشغيل ويستهلك كهرباء كثيرة يمكن من خلال الانفرتر تشغيل التكييف على سرعات عالية ومنخفضة يعني يتم تشغيله بالسرعة المطلوبة حسب الحمل.. وبكده يوفر في استهلاك الكهرباء.

علي عكس مكيفات الهواء العادية التي يكون الكباس الخاص بها إما مغلقًا أو قيد التشغيل عندما تعمل بكامل طاقتها وتستهلك الكهرباء الكاملة التي تم تصميمها لاستهلاكها، وعندما يصل الترموستات إلى مستوى درجة الحرارة المحدد، يتوقف الكمبرسور أو الكباس وتستمر المروحة  في العمل، عندما يشعر الثرموستات أن درجة الحرارة قد زادت، يبدأ الكباس مرة أخرى في العمل.

لذا فإن تكنولوجيا الانفرتر تساعد على الحفاظ على كهرباء المنزل وعدم إهدار الطاقة بشكل كبير ومفرط على عكس الأجهزة الأخرى.
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