رئيس جامعة الإسكندرية: مصر تشهد نقلة نوعية في مجال مكافحة الفساد

أكد الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية ، خلال ندوة "الموازنة التشاركية ودورها في تفعيل كفاءة الإنفاق العام خاصة في ظل أزمة كوفيد ١٩" التى نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، أهمية هذه الندوة لتفعيل أطر الشفافية في مجال المالية العامة، فضلا عن توسيع المشاركة الشعبية وإتاحة مزيد من التواصل المجتمعي فيما يتعلق بإعداد ومتابعة وتنفيذ الموازنة العامة للدولة.





وأشار إلى أن مصر حاليا تشهد نقلة نوعية كبيرة في مجال مواجهة الفساد ومكافحة جرائمه، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهات بضرورة التصدي للفساد ومحاربته بكافة أشكاله، وذلك لما له من تأثيرات سلبية على الاستثمار، حيث تسعى الحكومة جاهدة متمثلة في وزارة المالية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إطلاق رؤية مصر 2030، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وإرساء حوار مجتمعي مع كافة أطياف المجتمع لتعريفهم بالسياسات المالية وخطط الإصلاح التي تنفذها الوزارة تفعيلًا لمبدأ المشاركة المجتمعية، وتعميق المشاركة المجتمعية في السياسة المالية للدولة، بما يُسهم في تمكين المواطنين من الإسهام الفعَّال في رؤية الإصلاح، وأولويات الإنفاق في الموازنة الجديدة، وتحديد المشروعات العامة المحلية ذات الأولوية.









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وأكد الكردي ان جامعة الإسكندرية لم تكن لتنفصل عن رؤية مصر 2030، حيث تمكنت الجامعة من ميكنة الإدارة المالية والتحول الرقمي وأصبحت نموذجا يحتذى به في مصر، وقد تمت هذه الميكنة بدعم كبير من وزارة المالية، لتطوير العمل بكافة الوحدات المالية بكليات وفروع الجامعة، من خلال دمج الإدارات المالية ب23 كلية ومعهد إلى 6 وحدات حسابية فقط، مما ساعد فى تسهيل وسرعة احتساب وصرف مرتبات ومستحقات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بفضل النظام الجديد، من خلال عمليات لا تستغرق أكثر من يوم واحد.





ولفت أن الجامعة تتبني كافة المبادرات بالتعاون مع وزارة المالية التي تصبو إلى تعميق المشاركة المجتمعية فى السياسة المالية للدولة، وتشجيع الطلاب على المشاركة في تلك المبادرات ليكونوا قادة مجتمعيين فى المستقبل قادرين على فهم موازنة بلدهم والمشاركة فى التخطيط لها.





وفي ختام كلمته أكد الكردي ان جامعة الإسكندرية صرح علمي متميز وسباقة في تطبيق كل ما هو جديد، ورائدة في تنفيذ هذا التحول الرقمي والميكنة، وأصبحت نموذجا يحتذى لكافة المؤسسات على مستوى الجمهورية.





شهدت الندوة حضور الدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، والأستاذة سارة عيد، رئيس لجنة الشفافية بوزارة المالية وعدد من رؤساء الجامعات ووكلاء الوزارات التنفيذية ورؤساء الأحياء وأعضاء مجلس النواب.