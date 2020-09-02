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أخبار العالم

بعد خلافه مع روحاني‎.. ظريف يغيب عن اجتماع الحكومة الإيرانية

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 12:56 م
بعد خلافه مع روحاني‎..
بعد خلافه مع روحاني‎.. ظريف يغيب عن اجتماع الحكومة الإيرانية
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سمر صالح
يواصل وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، غيابه عن جلسات مجلس الوزراء منذ 12 أغسطس الماضي، وسط أنباء عن وجود خلافات مع الرئيس حسن روحاني، حول السياسة الخارجية الإيرانية.


وقال موقع "الأخبار العاجلة" الإيراني إن "ظريف لم يحضر اليوم، الأربعاء، اجتماع الحكومة الإيرانية، وكان آخر حضور له منذ ثلاثة أسابيع"، مضيفًا أنه "منذ ذلك الحين لم يحضر ظريف اجتماعات الحكومة والمقر الوطني لمكافحة كورونا".


ونقل موقع صحيفة "شرق" الإصلاحية الإيرانية عن مصادر قولها: إن "غياب ظريف سببه وجود خلافات بينه والرئيس حسن روحاني، حول السياسة الخارجية".


وفي 25 من فبراير 2019، أعلن ظريف استقالته بشكل مفاجئ من منصب وزارة الخارجية، على خلفية تجاهله وعدم إبلاغه بزيارة سرية قام بها الرئيس السوري بشار الأسد، إلى طهران، حيث التقى كلا من المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس روحاني.


لكن ظريف تراجع عن الاستقالة، بعدما طلب منه خامنئي البقاء في منصبه، وفقًا لتقارير نشرت في ذلك الحين، فيما رفض الرئيس روحاني هذه الاستقالة.


وقال روحاني خلال اجتماع مجلس الوزراء صباح اليوم، إن "حكومته ستبذل أقصى جهودها وخاصة وزارة الخارجية لإفشال المخططات الأمريكية"، مضيفًا أن "أمريكا لن تجني سوى الدعاية والضجيج الإعلامي ومزاعمها في إعادة الحظر على إيران لن يلقى سوى الفشل، لأنها سلبت من نفسها هذه القدرة بانسحابها من الاتفاق النووي، منذ أكثر من عامين".


وبين الرئيس الإيراني، أن "ما يبعث على الارتياح أن مجموعة 1+4 أعلنت في فيينا أمس، وبشكل واضح، تمسكها بالاتفاق النووي".
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