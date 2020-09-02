الصحة المصرية تترأس مشاورات شمال إفريقيا حول قضايا الهبة الديموجرافية وكبار السن وأزمة المياه والتغير المناخي

واصلت المشاورات الإقليمية الافتراضية لعام 2020 التي تنظمها مفوضية الاتحاد الإفريقي ، اليوم الأربعاء فعالياتها لليوم الثاني على التوالي ، بخصوص " المشاورات الإقليمية لشمال إفريقيا بشأن السكان والتنمية".





ويترأس المشاورات الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان ، حيث يمثل مصر في هذه المشاورات ، التي يشارك بها عدد من الخبراء والاستشاريين بمفوضية الاتحاد الإفريقي ، وأعضاء السكان والتنمية بالدول الأعضاء بدول شمال إفريقيا.





قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان ، إن الجلسات التشاورية التي بدأت بالأمس وتستمر حتى الغد ، ناقشت حتى الآن، عدد من الموضوعات المهمة فيما يخص السكان والتنمية في شمال إفريقيا.





وأوضح أن الجلسة ناقشت موضوع الهبة الديموجرافية في الشمال الإفريقي وإفريقيا عمومًا ، وأهمية الإستثمار في الهبة الديموجرافية في النواحي الصحية والتعليمية، مؤكدا على أهمية وجود إستراتيجية إقليمية وقارية للعناية بالشباب وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع سوق العمل ، بالإضافة إلى مناقشة موضوع " كبار السن " في الشمال الإفريقي، وأهمية توفير الرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الشريحة من السكان.





كما تم مناقشة موضوع تفعيل والتوسع في دور المجتمع المدني ليكون أكثر فاعلية في الوصول إلى المجتمع وتعظيم دوره في التوعية بكافة قضاياه.





ومن الموضوعات التي تمت مناقشتها أيضًا ، التحديات التي كشفتها أزمة جائحة كورونا ، فيما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية مثل تقديم خدمات تنظيم الأسرة، والحاجة الماسة إلى التفكير في طرق غير تقليدية لتقديمها في ظل الجائحة.





كما ناقشت الجلسات مشكلة الهجرة واللاجئين، وكيفية الحصول على إحصاءات دقيقة وشاملة لحركة اللاجئين في الشمال الإفريقي، ومراعاة حق الحصول على الرعاية الصحية والاجتماعية.



