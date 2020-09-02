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رياضة

ميركاتو المصريين في أوروبا.. صلاح يثير التكهنات بشأن مستقبله.. والنني ينتظر هدية أرتيتا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 04:36 م
المحترفين المصريين
المحترفين المصريين
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محمد السعيد
مع فتح سوق الإنتقالات الصيفية يبحث اللاعبون المصريين المحترفين في أوروبا عن القرار الأفضل للموسم الجديد، سواء بالاستمرار مع أنديتهم، أو تحديد وجهة آخرى.

ويستعرض " صدى البلد" ملامح ميركاتو المصريين في أوروبا:

محمد صلاح:

لم يصل لمحمد صلاح أي عروض رسمية حتى الآن للرحيل عن ليفربول، رغم بعض الأنباء التي ترددت عن إمكانية انتقاله إلى برشلونة حال رحيل الارجنتيني ليونيل ميسي.

وأثار صلاح التكهنات بشأن مستقبله مع ليفربول، حيث قال مؤخرا في تصريحات إذاعية:" أريد الاستمتاع باللحظة الحالية ولا أحد يعلم ماذا سيحدث مستقبلا".

النني:

أنهى محمد النني إعارته مؤخرا مع بشكتاش التركي، وعاد إلى صفوف نادي آرسنال.

تألق النني مع آرسنال خلال مباراته الأخيرة أمام ليفربول، ونجح في قيادة الجانرز للتتويج بكأس الدرع الخيرية.

وينتظر النني قرار أرتيتا النهائي بشأن مصيره مع آرسنال، حيث يرغب الفرعون المصري في البقاء مع الجانرز الموسم المقبل.

تريزيجيه والمحمدي:
تقرر بقاء محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي مع أستون فيلا بعد ضمان الفريق، البقاء في مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

ولعب تريزيجيه دورا كبيرا في بقاء أستون فيلا بمسابقة الدوري الإنجليزي، كما نال إشادة الصحف الإنجليزية، بعد تألقه في الأسابيع الأخيرة.

أحمد حجازي:
أصبح بقاء أحمد حجازي مؤكدا بعد نجاح فريق وست بروميتش مؤخرا في التأهل إلى الدوري الإنجليزي.

وأشارت تقارير خلال الأشهر الماضية إلى إمكانية عودة حجازي إلى الدوري المصري، ولكن تأهل وست بروميتش إلى البريميرليج، قتل جميع فرص عودة حجازي إلى مصر.

كوكا:

وقع أحمد حسن كوكا على عقود انضمامه نهائيا إلى صفوف أولمبياكوس لمدة 3 مواسم.

كان كوكا لعب لـ أولمبياكوس خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة ، وتألق بشكل لافت مع الفريق، مما دفع إدارة النادي اليوناني لضمه نهائيا.

عمرو وردة:

يبدو أن عمرو وردة سيغادر نادي باوك اليوناني قريبا، بسبب بعض المشاكل مع إدارة ناديه.

كان الإعلامي أحمد شوبير أكد مؤخرا أن نادي باوك استقر على الاستغناء عن  عمرو وردة بسبب سلوكياته خارج الملعب، مشيرا إلى أن الدروي القبرصي قد يكون وجهة اللاعب المقبلة.

عمر مرموش:
حسم نادي فولفسبورج الألماني مستقبل لاعبه المصري مصر مرموش، بعدما أعلن موخرا عن تجديد عقد اللاعب حتى صيف 2023.

وتم تصعيد عمر مرموش إلى فريق فولفسبورج الأول بمسابقة الدوري الألماني " بوندسليجا"، في شهر مايو الماضي، حيث منحه مدرب فولفسبورج بعض الدقائق في المباريات الأخيرة، لمنحه المزيد من الثقة.

كريم حافظ:
وقع كريم حافظ لاعب وادي دجلة السابق على عقود انضمامه، مؤخرا، إلى مالاتيا سبور،  لمدة 3 مواسم.

وانضم إلى مالاتيا سبور، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، قبل أن تنجح إدارة النادي التركي في شراء عقده نهائيا.
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