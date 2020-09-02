غدا.. ختام دوري "لأني رجل" على ملعب المركز الأوليمبي في المعادي

تنطلق غدًا الخميس ٣ سبتمبر 2020 مباراة نهائي "دوري لأني رجل " لكرة القدم الخماسية، والذي ينظمه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، ويقام على ملعب المركز الأولمبي بالمعادي، ويحضره كل من الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والدكتور بيرأكسيل فريلينجسدروف وأميرة خليل ممثلين عن سفارة السويد بالقاهرة وعدد من المحافظين، والشباب المشاركين فى حملة لانى رجل.





ويقام اليوم على نفس الملعب تصفيات نصف وربع النهائي بين الفرق المشاركة، حيث يتأهل الفريقين الفائزين الى نهائي دوري لأني رجل.





ويسبق الحفل الختامي توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الشباب والرياضة.



