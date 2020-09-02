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فن

أحمد السقا يستعرض مهاراته في ركوب الخيل.. ويعلق: حياتي

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 04:42 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان احمد السقا صوراً له وهو يركب الخيل من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".



وعلق السقا قائلا " حياتى ".





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وشارك الفنان أحمد السقا فى السباق الرمضانى ببرنامج "اغلب السقا" وهو مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، بجائزة 100 ألف جنيه يوميًا، وتُقدمه النجمة رزان مغربي.





وكشف المنتج تامر مرسى عن مسلسل " نسل الاغراب" الذي سيتم عرضه في رمضان 2121 عن طريق نشر صورة تجمعه بالنجمين أحمد السقا وأمير كرارة وعلق: "مسلسل "نسل الأغراب" رمضان 2021 حصريًا على شاشات المتحدة.










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My life.

A post shared by Ahmed ElSaka (@ahmedelsakaeg) on

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