6 توابل تساعد على إنقاص الوزن بسرعة

تلعب التوابل دورًا رئيسيًا ليس فقط في اضافة نكهة للطعام ولكن من أجل صحتنا أيضًا تساعد بعض التوابل في التخلص من الكيلوجرامات الزائدة.





عرض موقع " food.ndtv" 6 توابل يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي للمساعدة فى إنقاص الوزن الزائد .

فلفل حريف

تمتص المعدة التوابل الحارة بسرعة وتثبط الجوع

القرفة غنية بالمواد المضادة للاكسدة وخصائص مضادة للالتهابات.





بذور الفينل

الشمر أو saunf هو مدر للبول الطبيعي والمعروف أيضا للسيطرة على الشعور بالجوع.

نبات الحلبة





يمكن أن تساعد الحلبة في قمع الرغبة الشديدة في تناول الطعام بسبب محتواها من الألياف الطبيعية





الهيل

منبه الهضمي الفعال ومدر للبول يعزز عملية التمثيل الغذائي





فلفل أسود

يحتوي الفلفل الأسود على مادة البيبيرين ، وهو مركب يعزز الأداء الأيضي.



