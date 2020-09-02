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حوادث

القبض على المتهم بإطلاق النار على المجند "شهيد العياط".. شاهد

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 06:05 م
المتهم بقتل مجند
المتهم بقتل مجند
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ندى حمودة - أحمد مهدي
القت الاجهزة الامنية بالجيزة القبض علي المتهم بقتل مجند عقب اطلاق النيران عليه خلال مطاردة بالعياط. 

وكانت انتدبت نيابة العياط الطب الشرعي لتشريح جثمان مجند شرطة استشهد أثناء القبض على مسجل خطر بالعياط وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لشهود العيان للوقوف علي أسباب وملابسات الحادث .

وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح.

كشفت مناظرة النيابة عن ان الوفاة نتيجة اصابة الشهيد بطلقة نارية بالصدر، كما امرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتحديد خط سيره ومكان اختبائه.

كشفت التحقيقات الأولية أن يسري منصور المجنى عليه يعمل مجندا لمركز العياط وأثناء قدومه للقبض على المتهم، بادر الثانى بإطلاق النيران فأصيب المجنى عليه بطلقة بالصدر أودت بحياته، وفر المتهم هاربا.

وأصدرت النيابة العامة قرارا بضبط وإحضار المتهم، ونجحت قوات الامن من خلال عدة اكمنة في ضبط المتهم. 
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