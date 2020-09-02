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رياضة

دور الخطيب في توقيع سيد عبد الحفيظ عقوبة المليون جنيه على محمود كهربا.. تفاصيل

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:06 م
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
كشفت مصادر خاصة أن محمود الخطيب رئيس الأهلي والمفوض من قبل مجلس إدارة النادي في الإشراف علي قطاع الكرة ترك لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة حرية القرار النهائي في عقوبة محمود كهربا.


وقالت المصادر ان سيد عبدالحفيظ أجري اتصالا هاتفيا بمحمود الخطيب رئيس النادي وشرح له الأحداث بالكامل وتعدي كهربا علي محمد الشناوي وتجاوزه ببعض الألفاظ.


وأضافت المصادر ان الخطيب طلب من سيد عبدالحفيظ الاضطلاع بدوره وصلاحيات منصبه واتخاذ القرار المناسب.


وقرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب محمود عبد المنعم كهربا ، نظرًا لما بدر منه قبل مران الفريق الذى جرى صباح اليوم .


وحرص كهربا بعد الانتهاء من المران والوصول إلى منزله على العودة إلى مقر النادي مرة ثانية وقدم اعتذارًا لسيد عبد الحفيظ ومحمد الشناوي كابتن الفريق فى حضور وليد سليمان.


وشدد على احترامه الكامل لقواعد وضوابط النادي وتقديره لكل منظومة العمل فى الفريق الأول سواء الجهاز الفني أو الإداري أو زملائه اللاعبين.

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