كلهم فاسدون.. مستشار أردوغان يحصل على 65 مليون دولار رشوة من قطر

كشفت وثائق مخابراتية عن تقديم قطر رشوة تقدر بـ 65 مليون دولار إلى قيادي بارز في حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، وعضو بارز في إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتسهيل الاتفاقية بين البلدين.





ووفقا لمركز نورديك مونيتور فإن القيادي البارز أحمد بيرات كونكر، حصل على مبلغ 65 مليون دولار من المخابرات القطرية لتسهيل الاتفاق الأمني مع الجانب التركي، والتي منح أنقرة الحق في إنشاء قاعدة عسكرية بالعاصمة القطرية الدوحة.





وذكرت الوثائق المسربة أنه: "وفقا للمعلومات المسربة فإن المسئول التركي تواصل مع المخابرات القطرية قبل أن يصوت على الاتفاقية في لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان التركي، الذي كان يتولى رئاستها آنذاك، وحصل على مبلغ 65 مليون دولار، لتمرير هذه الاتفاقية".





وأضافت أن كونكر، الذي تولى رئاسة لجنة العلاقات الدولية في البرلمان التركي في الفترة من 2014 إلى 2016، استطاع تمرير الاتفاقية.





يذكر أن كونكر هو قيادي بارز في جماعة الإخوان المسلمين، كما أنه قيادي بارز في البرلمان والحزب الحاكم في تركيا، حيث خدم كمستشار للعلاقات الخارجية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.





تم التوقيع على الاتفاقية الأمنية بين تركيا وقطر في ديسمبر عام 2014، أثناء زيارة تميم بن حمد إلى تركيا، وتم التصديق عليها في بداية العام التالي 2015، والتقى كونكر في هذا التوقيت بأعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي بشكل يومي، وذلك لإقناعهم بالموافقة على الاتفاقية.