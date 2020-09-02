بـ 22 كيلو حشيش| ضبط 60 متهما في قضايا مخدرات وأسلحة بالجيزة

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء طارق مرزوق مدير الأمن، حملاتها الأمنية على أوكار المخدرات والسلاح، في إطار توجهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بضرورة إعادة فرض الشرعية وإنفاذ القانون وتحقيقًا لمبدأ الردع العام.





ونجحت الحملات ، برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في ضبط 49 متهما، بحوزتهم 22 كيلو حشيش، و578 جرام هيروين، و129 قرصا مخدرا، و30 جرام أستروكس، و240 جرام شادو، و620 جرام بودر، و310 جرامات من مخدر البانجو.





كما نجحت الحملات في ضبط 11 متهما في قضايا أسلحة نارية بحوزتهم 10 فردا محلى الصنع 12 مم، وبندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12مم، وطبنجة عيار 9ملم، و10 طلقات مختلفة الاعيرة.





وتحرر المحضر اللازم لكل واقعة وتباشر النيابة العامة التحقيقات.