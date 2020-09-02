قادمة من لندن.. شاهد وصول أولى رحلات إيزى جت البريطانية إلى مطار الغردقة

استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الأربعاء، أولى رحلات شركة إيزى جت البريطانية القادمة من مطار جاتويك لندن وعلى متنها ١٣١ راكبا .





كان فى استقبال الرحلة اللواء نبيل الملاح مدير مطار شرم الغردقة وفريق العلاقات العامة بالمطار حيث تم تقديم كافة التسهيلات اللازمة للركاب مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة والخاصة بإجراءات السلامة والتعقيم وقياس درجة الحرارة، والتباعد الاجتماعي والالتزام بالإرشادات المعلنة بالمطار.





وأكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى ان الدولة المصرية تسعى دائما لتنشيط الحركة السياحية الوافدة الى جمهورية مصر العربية وفتح أسواق جديدة وجذب شرائح مختلفة من السياح على مستوى العالم.



