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فن

بـ لوك كاچوال.. داليا مصطفى تتألق عبر الإنستجرام

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:07 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
شاركت الفنانه داليا مصطفي جمهورها صوره جديدة لها من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام، وظهرت فيها بملابس مريحة.

وإرتدت داليا مصطفي في اطلالتها الجديدة بنطلون جينز مع توب بسيط كما إعتمدت طلتها بحقيبة ظهر باللون البرتقالي.

كانت الفنانة داليا مصطفى، حكت عن تجربتها مع أولادها سليم وسلمى، قائلة: "أنا مع أولادى بحاول بقدر الإمكان أنى مكنش دايركت.. لانهم وصلوا لسن دلوقتى لازم نلف وندور من أجل إقناعهم"، مشيرة إلى أنها تحاول دائما عند خروجهم مع أصدقائهم أن تستفسر عنهم.

وأضافت "داليا" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "راجل و2 ستات" المذاع عبر فضائية "أون"، أنها تحاول معرفة أمهات أصدقاء أولادها فى البداية، موضحة: "الأم هى الى بتوضح تربية الأولاد بتبقى عاملة أزاى.. أنا عينى عليهم دايما".

وتابعت: "الله يكون فى عون الأمهات دلوقتى"، حيث أنهم يعتبروا أمهات جيل جديد تتحكم به التكنولوجيا، لافتة إلى أنه يجب أن يكون هناك توازن فى التعامل مع الأطفال.

وأكدت: "بصراحة ربنا يقوينا.. أنا كل يوم بقعد أعيط"، مثيرة بذلك ضحك مقدمي البرنامج، مضيفة: "فى يوم بجد أنا عيطت لقيت بنتى سلمي بتقولى فى يوم الفلانتين صاحبها  فى المدرسة أستغرب أنها مباستش حد فى اليوم دا" وهى فى ال14 من عمرها.
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#llife #love #sun @sherin_edward

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