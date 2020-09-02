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سيارات

قبل ما تشتري.. اعرف عيوب ومميزات MGZS 2020

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:00 م
MG ZS
MG ZS
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أماني نوار
سيارات MG من أكثر السيارات التي حققت نجاحا كبيرا في السوق المصرية بعد التطورات التي حصلت عليها مؤخرا، و في هذا التقرير نعرض مميزات وعيوب سيارة MGZS 2020 ، قبل أن تفكر في شرائها .


كثير من المستهلكين في السوق المصرية يرون أن السيارة تصنيع إنجليزي لكنها صينية المنشأ وهي تأخذ نفس التصميم والأبعاد لسيارة كومباكت كروس اوفر، التي تعتبر المنافس لسيارة أوبل جراند لاند 2020 .


تتميز السيارة بشكل انسيابي ذات هيكل قوي، وتتميز بأكثر من لون واحد، كما أنها ترتفع بنسبة مناسبة جدا عن الأرض مما يزيد من فخامة الشكل الخارجي للسيارة.
 

أما تصميم الفرش الداخلي للسيارة والأبواب فهو مناسب جاد وذو خامات عالية بجانب البلاستيك المصنوع  من الزر الداخلي من مادة عالية الكفاءة.


وبالنسبة للكونسول الداخلي للسيارة فهو مزود بشاشة تعمل من خلال اللمس ويمكنك من خلالها توصيل اجهزة الاندرويد المختلفة بجانب الـUSB، كما تتميز السيارة بـ4 اير باج في الجهة الأمامية لحماية السائق والذي يجاوره في السيارة ، بالإضافة إلى أن سعة الموتور الداخلية 1600 سي سي بقوة 4 سليندر تصل إلى قوة 130 حصانا.


ونأتي لعيوب السيارة فهي لا تحتوي من الداخل سوى على 4 ناقلات  بالمحرك ، وهذا الشيء يجعلها لا تقترب من التصميم الاوروبي أو الاداء الاوروبي، كما أن السيارة من الخلف من جهة الكنبة الخلفية ضيقة أكثر من الجهة الامامية .
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