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اقتصاد

تعرف على خدمات موقع دعم مصر الجديدة للتعديل على بطاقات التموين

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، ممثلة في مركز نظم المعلومات بالعمل على تحديث خدمات وزارة التموين والتوسع في ميكنتها.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوزارة التموين بالتوسع في ميكنة منظومة التموين للمساهمة في تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة قامت بتنفيذ استراتيجية كبيرة لميكنة الخدمات المقدمة للمواطن على بطاقه الدعم، في إطار التحول الرقمي الشامل للدولة.
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تعرف على خدمات موقع دعم مصر الجديدة للتعديل على بطاقات التموين

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