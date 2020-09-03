ميدو: سيد عبد الحفيظ يعاني من أزمة "تسريب" الأخبار في الأهلي

قال أحمد حسام ميدو إن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي يعاني من أزمة تسريب الأخبار من داخل القلعة الحمراء خلال الفترة الأخيرة.





الأهلي غرم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق مليون جنيه بسبب مشادة بينه وبين محمد الشناوي حارس مرمى الفريق.





وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "الأهلي أعلن عن عقوبة كهربا بعدما تم تسريب المشادة في الإعلام وليس العكس، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة الحالي يواجه أزمة كبيرة بسبب تسريب الأخبار من داخل الفريق".





وأضاف ميدو: "على فايلر مدرب الأهلي أن يمنع أي فرد من حضور مران الفريق سواء كان صحفي أو مصور أو حتى صديق لاعب".





وختم حديثه قائلا:"الأزمات والمشادات واردة في كل أندية العالم ولكن في الخارج هناك خصوصية لكل ناد عكس الأندية في مصر تعاني من أزمة تسريب الأزمات سريعا".



