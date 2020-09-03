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أخبار العالم

البرازيل: إصابات فيروس كورونا تقترب من الـ4 ملايين حالة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:58 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الخميس، عن تسجيل 46934 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير.

وقالت الوزارة إن جمالي عدد المصابين بلغ 3 ملايين و997 ألفا و865 شخصا.

كما سجلت البرازيل 1184 حالة وفاة جراء فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لتصل حصيلة ضحايا الفيروس إلى 123 ألفا و780 شخصا.

وكان عدد المصابين بكورونا في البرازيل قد تجاوز الـ3.9 مليون حالة يوم الاثنين الماضي، وعتبة 3.8 مليون إصابة قبل 3 أيام من ذلك.

وسجلت البلاد ثاني أكبر حصيلة في العالم للإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة.
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