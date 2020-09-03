لقاء سويدان عن عودتها للمسرح: كان واحشني أوي

ردود أفعال قوية حققتها النجمة لقاء سويدان بعد عرض مسرحية " سيد درويش " التي تعرض على مسرح البالون .
قالت لقاء في تصريح لصدي البلد : أشعر بحالة من السعادة عندما أقف على خشبة المسرح علي الرغم من صعوبة البروفات واليومية والعرض .
تابعت : المسرح كان وحشني وأشعر بأنني فنانة عندما أقابل جمهوري بشكل مباشر .
مسرحية "سيد درويش" من بطولة، لقاء سويدان، محمد عادل، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودى، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد العزيز، غاده كامل، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى.