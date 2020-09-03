لقاء سويدان عن عودتها للمسرح: كان واحشني أوي

قالت لقاء في تصريح لصدي البلد : أشعر بحالة من السعادة عندما أقف على خشبة المسرح علي الرغم من صعوبة البروفات واليومية والعرض .





تابعت : المسرح كان وحشني وأشعر بأنني فنانة عندما أقابل جمهوري بشكل مباشر .