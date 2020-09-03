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فن

كمال منصور: لن أفكر في تقديم جزء ثالث من مسلسل أبو العروسة لهذا السبب

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:13 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
نفي المخرج كمال منصور عن البدء لتحضير الجزء الثالث لمسلسل أبو العروسة " والذي حقق نجاح جماهيريا كبير .

تابع كمال في تصريح لصدى البلد : علي الرغم من النجاح الكبير الذي حققه العمل إلا أنني لا أفكر لإخراج جزء جديد لأسباب عديدة أبرزها أنني لن أحصل على مستحقاتي المالية حتى الآن على الرغم من أن المسلسل لاقى نجاح كبير بالإضافة إلى أنني لا أفضل التكرار وعندما أجد أن الجمهور تعلق بعمل معين أحترم وجهة نظره عقليته لذلك أحاول طوال الوقت أن أقدم أعمال فنية جديدة .

مسلسل "أبو العروسة" من بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، وهو من تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور.
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