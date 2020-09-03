علاج منزلي لالتهاب الحلق واللوز

التهاب الحلق واللوز هو حالة تحدث عندما تلتهب اللوزتان يمكن أن يحدث بسبب الالتهابات البكتيرية والفيروسية ويؤدي التهاب اللوزتين إلى أعراض مثل تورم أو التهاب اللوزتين، إلتهاب الحلق، ألم عند البلع، حمى، صوت أجش، رائحة الفم الكريهة، ألم الأذن.





تنتقل العدوى الفيروسية التي تسبب التهاب اللوزتين من تلقاء نفسها. قد تتطلب الالتهابات البكتيرية مضادات حيوية و يركز العلاج أيضًا على تخفيف أعراض التهاب اللوزتين ، مثل استخدام مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية مثل الإيبوبروفين لتخفيف الالتهاب والألم.





هناك عدد من العلاجات المنزلية التي يمكنها علاج أو تقليل أعراض التهاب اللوزتين بشكل فعال وفقا لموقع healthline.





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- الغرغرة بالماء المالح

يمكن للغرغرة والشطف بالماء الدافئ والملح أن يساعد في تهدئة التهاب الحلق والألم الناجم عن التهاب اللوزتين و يمكن أن يقلل أيضًا من الالتهاب ، وقد يساعد أيضًا في علاج الالتهابات.





ضع حوالي نصف ملعقة صغيرة من الملح على كوب من الماء الدافئ ويقلب حتى يذوب الملح و قم بالغرغرة والمضمضة من خلال الفم لعدة ثوانٍ ثم ابصقها. يمكنك شطفه بالماء العادي.





- مستحلبات عرق السوس

يمكن أن تساعد أقراص الاستحلاب في تهدئة الحلق ، لكنها ليست جميعها متساوية. تحتوي بعض المستحلبات على مكونات ذات خصائص طبيعية مضادة للالتهابات ، أو مكونات يمكنها تهدئة الألم بمفردها، يمكن أن يكون لأقراص المص التي تحتوي على عرق السوس فوائد قوية مضادة للالتهابات ، حيث تعمل على تلطيف الانزعاج والتورم في اللوزتين والحلق.





لا ينبغي إعطاء المستحضر للأطفال الصغار بسبب خطر الاختناق بدلًا من ذلك ، غالبًا ما تكون بخاخات الحلق خيارًا أفضل بكثير للأطفال في هذا العمر .





- شاي دافئ بالعسل الخام

يمكن أن تساعد المشروبات الدافئة مثل الشاي في تقليل الانزعاج الذي قد يحدث نتيجة التهاب اللوزتين، يحتوي العسل الخام ، الذي يُضاف غالبًا إلى الشاي ، على خصائص قوية مضادة للجراثيم ، وقد يساعد في علاج الالتهابات المسببة لالتهاب اللوزتين.