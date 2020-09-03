طريقة سريعة لعمل الليمون المخلل

مخلل الليمون طبق أساسي لعشاق المخللات والحوادق, ولكن مع استغراقه الكثير من الوقت في التخليل يصبح تحضيره مرهقًا، لذلك سنتعلم اليوم أسرار نجلاء الشرشابي لتحضيره بسرعة مخلل وبخطوات بسيطة، وهي كالتالي:





1. السلق من أول وأهم الخطوات التي تساعد على تحضير مخلل الليمون السريع، حيث يعمل على تسريع تسويته وتشربه لخلطة التخليل بشكل جيد.





2. النقع وتغير مياه سلق الليمون لمدة ثلاث أيام قبل تخليله، ما يعمل على تسريع تسويته وتخليصه من طعمه المر، لهذا يجب الاهتمام بمرحلة تغيير المياه على الأقل لمدة يومين.





3. شق الليمون بفتح صغير بعد السلق وقبل تخليله، يزيد من تشربه لمحلول الملح وتسويته وتخليله سريعا.





مكونات مخلل الليمون المسلوق:





- كيلو ليمون

- ربع كيلو فلفل حار

- كوب ملح

- ماء

طريقة عمل مخلل الليمون المسلوق:

- يغسل الليمون ويبقى كما هو دون تقطيع.

- يوضع الليمون في المياه المغلية على النار ويترك لتمام الغليان مرة واحدة ويرفع من النار.

- تترك المياه حتى تبرد.

- تغير مياه الليمون المسلوق ثلاث مرات يوميًا لمدة ثلاث أيام.

- نقوم بعمل فتح في الليمون بالسكين الحاد.

- تخلط مكونات التخليل في برطمان نظيف ثم يوضع الليمون المسلوق منذ ثلاث أيام.

- مع ملاحظة بداية اصفرار الليمون وبدء تسويته يوضع البرطمان في الثلاجة ويقدم بعد أسبوع من بداية التخليل.