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حوادث

حتى ٨ مساءً.. وحدات المرور تواصل استقبال المركبات لتركيب الملصق الإلكتروني

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 10:02 ص
صدى البلد
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أحمد مهدي - مصطفى الرماح
تواصل وحدات المرور المختلفة استقبال المركبات حتى الثامنة مساءً، وذلك لتركيب الملصق الإلكتروني.


وكانت وزارة الداخلية أعلنت مد العمل بجميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الثامنة مساءً، اعتبارًا من الثلاثاء الأول من أغسطس، ولحين الانتهاء من منظومة تركيب الملصق الإلكترونى، والمقرر إنتهاء المهلة المحددة لها فى ٢٠ أكتوبر القادم.


ويبدأ العمل من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة الثامنة مساءً لتركيب الملصق الإلكترونى فقط، بالإضافة للفترة الصباحية.


وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على اتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها التيسير على المواطنين وإتاحة الفرصة أمامهم لإنهاء إجراءات تركيب الملصق الإلكترونى لمركباتهم فى الموعد المحدد.
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