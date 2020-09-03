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أخبار العالم

مسؤول إسرائيلي: البحرين ستوقع على اتفاقية التطبيع 13 سبتمبر في البيت الأبيض

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 10:50 ص
مسؤول إسرائيلي: البحرين
مسؤول إسرائيلي: البحرين ستعلن تطبيع العلاقات مع إسرائيل
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سمر صالح
توقع مسؤول إسرائيلي أن تعلن البحرين تطبيع العلاقات مع إسرائيل قريبًا جدًا. 

ونقل تلفزيون "كان" العبري عن المسؤول قوله إن التطبيع الرسمي سيكون مباشرة بعد توقيع اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والإمارات في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث من المتوقع أن توقع الاتفاقية في البيت الأبيض في 13 سبتمبر الجاري.

ووفقا للمسؤول الإسرائيلي فإن الولايات المتحدة معنية بتوقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل قبل رأس السنة العبرية الذي يصادف في شهر سبتمبر الجاري، كما أن إسرائيل مهتمة بمزيد من التعاون في الخليج، لا سيما في مجالات الأمن والتجارة.
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