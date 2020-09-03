67.4 مليار دولار.. كورونا يجعل طليقة مؤسس أمازون أغنى امرأة في العالم

أصبحت السيدة ماكنزي سكوت -زوجة جيف بيزوس السابقة- أغنى امرأة في العالم، بعد ارتفاع أسهم أمازون خلال عمليات الإغلاق بسبب جائحة كورونا.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تمتلك ماكنزي حصة تقدر بـ 4% في شركة أمازون، ولديها رصيد مصرفي يقدر بـ 30.3 مليار دولار مما رفع صافي ثروتها إلى 67.4 مليار دولار ، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات.



واحتلت هذه المرتبة بعد ارتفاع أسهم شركة أمازون بشكل كبير في أعقاب وباء كورونا، حيث ازداد الطلب على الشراء عبر الانترنت خلال البقاء في المنزل، و ارتفعت الأسهم مما يقرب من 2000 دولار إلى 3500 دولار منذ بداية عام 2020 وحده.

ويأتي ترتيبها بهذا الثراء الفاحش في الوقت الذيازدادت فيه ثروات الأغنياء ومنهم زيادة ثروة الملياردير الأمريكي جيف بمقدار 800 مليار دولار منذ بدء الوباء، في حين أن الأمريكيين كل يوم يجدون أنفسهم يتمنون توافر الخبز فقط بعد تهديدهم باحتمالية خسارة الوظائف.





وأدى الترتيب الجديد لـ سكوت إلى أن تحتل المرتبة الأولى كأغنى سيدة في العالم، والمرتبة 12 كأغنى شخص في العالم، وقد التزمت باتفاقية 'The Giving Pledge'، وهو التزام بين بعض أغنى الأشخاص للتبرع بمعظم ثروتهم، ودفعت سكوت 1.7 مليار دولار لمنظمات غير ربحية.

وأصبحت اغنى امراة في العالم بعد تسوية الطلاق من جيف مؤسس أمازون في يوليو الماضي وأخت منه مبالغ طائلة حيث توصل الزوجا نإلى تسوية منها حصول ماكينزي على حوالي 19.7 مليون سهم في شركة أمازون مما منحها حصة أربعة% في الشركة.