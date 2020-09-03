AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

هل أنت شخص متردد؟ خطوات تخلصك من عدم القدرة على اتخاذ القرار

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 02:05 م
التردد
التردد
Advertisements
لمياء الياسين
هل أنت شخص متردد؟ دائما تدورين في دائرة مفرغة من التردد و الحيرة خاصة فيما يتعلق بالقرارات المصيرية إليك حيل سريعه تساعد على التغلب على تلك المشكلة


أكد الدكتور محمد رجب استشارى التنمية البشرية والعلاقات الزوجية أن التردد قد يكون صديقا لدى البعض حتى كافة تفاصيل حياته الصغيرة اليومية.

لفت استشاري التنمية البشرية إلى أن التردد حينما يصاحبه خوف وتوتر يصبح التردد مشكلة أيضا فحينما نرتعب من فكرة المخاطرة أو المغامرة التى هى جزء أصيل فى الحياة بدونه تفقد الحياة رونقها .

عن أفضل الحيل للتغلب على التوتر وعدم الثقة فى إتخاذ القرار هي ..


للتغلب على التردد، ضع هدفًا أو أهدافًا لحياتك تريد تحقيقها...وركز على تلك الأهداف...فللهدف قوة وطاقة محركة توجه جهودنا وتركزها في اتجاهه

-ضع خطة عملية لتحقيقها..والخطة لا بد أن تحتوي على مهام واضحة إنجاز كل واحد منها يقربك لهدفك تذكرى الإنجاز يقودك للإنجاز

-واجه المخاوف بشجاعة...لا تجعل الخوف من انتقاد الآخرين أو تجنيهم مبررًا للتوقف عن العمل..

-تحمل المسؤولية ولا تتهرب منها ولا يمكن أن يمضي الإنسان في أي عمل أو يحقق أي إنجاز في حياته إلا إذا شعر أنه مسؤول مسؤولية كاملة عنها

-افهم نفسك جيدًا ما الأسباب التي تجعلك مترددًا في اتخاذ القرار وتنفيذه...أحيانا نوهم أنفسنا أننا غير قادرين دون مبرر

-للتغلب على التردد فكر: ما أسوأ شيء يمكن أن يحصل إذا فشلت؟ الحرج من الآخرين سخريتهم وعدم رضاهم فلا يهم لأنك قد حاولت وتعلمت من المحاولة

-اجبر نفسك على عمل أشياء جديدة فتنوع الخبرات يعودك على التعامل الفعال مع أوضاع جديدة ويبني ثقتك في نفسك ويقوي قدرتك على اتخاذ القرار
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجلاء مصطفى تكتب: الثقة بالنفس عنوان النجاح

ترشيحاتنا

اكتشاف غريب.. القمر يصدأ بدون ماء أو هواء

تطور مفاجئ.. والد ميسي يؤكد إمكانية بقاء " ليو" في برشلونة

لن أتنازل عن حقي هذه المرة.. تركي آل الشيخ: سأقاضي من يحرض ضدي ويشوه سمعتي

أخبار الرياضة.. أول تعليق من مرتضى منصور على أزمة كهربا مع الأهلي.. ومانشستر سيتي يعرض على ميسي 623 مليون إسترليني

في ذكرى ميلاد فايزة كمال.. قصة رهان زوجها عليها بـ زجاجتين ويسكي

تعرف على أكثر 5 سيارات مبيعًا في مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسجد الأمير حسن.. تحفة فنية أثرية في سوهاج..شاهد

بآلاف الدولارات.. تعرف على سعر ساعة محمد رمضان

مريضة تروي تفاصيل معاناتها بعد تشخيص إصابتها بـ كورونا مرتين