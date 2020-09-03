هل أنت شخص متردد؟ خطوات تخلصك من عدم القدرة على اتخاذ القرار

عن أف ضل الحيل للتغلب على التوتر وعدم الثقة فى إتخاذ القرار هي ..

للتغلب على التردد، ضع هدفًا أو أهدافًا لحياتك تريد تحقيقها...وركز على تلك الأهداف...فللهدف قوة وطاقة محركة توجه جهودنا وتركزها في اتجاهه





-ضع خطة عملية لتحقيقها..والخطة لا بد أن تحتوي على مهام واضحة إنجاز كل واحد منها يقربك لهدفك تذكرى الإنجاز يقودك للإنجاز





-واجه المخاوف بشجاعة...لا تجعل الخوف من انتقاد الآخرين أو تجنيهم مبررًا للتوقف عن العمل..





-تحمل المسؤولية ولا تتهرب منها ولا يمكن أن يمضي الإنسان في أي عمل أو يحقق أي إنجاز في حياته إلا إذا شعر أنه مسؤول مسؤولية كاملة عنها





-افهم نفسك جيدًا ما الأسباب التي تجعلك مترددًا في اتخاذ القرار وتنفيذه...أحيانا نوهم أنفسنا أننا غير قادرين دون مبرر





-للتغلب على التردد فكر: ما أسوأ شيء يمكن أن يحصل إذا فشلت؟ الحرج من الآخرين سخريتهم وعدم رضاهم فلا يهم لأنك قد حاولت وتعلمت من المحاولة





-اجبر نفسك على عمل أشياء جديدة فتنوع الخبرات يعودك على التعامل الفعال مع أوضاع جديدة ويبني ثقتك في نفسك ويقوي قدرتك على اتخاذ القرار