هل أنت شخص متردد؟ خطوات تخلصك من عدم القدرة على اتخاذ القرار

هل أنت شخص متردد؟ دائما تدورين في دائرة مفرغة من التردد و الحيرة خاصة فيما يتعلق بالقرارات المصيرية إليك حيل سريعه تساعد على التغلب على تلك المشكلة
أكد الدكتور محمد رجب استشارى التنمية البشرية والعلاقات الزوجية أن التردد قد يكون صديقا لدى البعض حتى كافة تفاصيل حياته الصغيرة اليومية.
لفت استشاري التنمية البشرية إلى أن التردد حينما يصاحبه خوف وتوتر يصبح التردد مشكلة أيضا فحينما نرتعب من فكرة المخاطرة أو المغامرة التى هى جزء أصيل فى الحياة بدونه تفقد الحياة رونقها .
عن أفضل الحيل للتغلب على التوتر وعدم الثقة فى إتخاذ القرار هي ..
للتغلب على التردد، ضع هدفًا أو أهدافًا لحياتك تريد تحقيقها...وركز على تلك الأهداف...فللهدف قوة وطاقة محركة توجه جهودنا وتركزها في اتجاهه
-ضع خطة عملية لتحقيقها..والخطة لا بد أن تحتوي على مهام واضحة إنجاز كل واحد منها يقربك لهدفك تذكرى الإنجاز يقودك للإنجاز
-واجه المخاوف بشجاعة...لا تجعل الخوف من انتقاد الآخرين أو تجنيهم مبررًا للتوقف عن العمل..
-تحمل المسؤولية ولا تتهرب منها ولا يمكن أن يمضي الإنسان في أي عمل أو يحقق أي إنجاز في حياته إلا إذا شعر أنه مسؤول مسؤولية كاملة عنها
-افهم نفسك جيدًا ما الأسباب التي تجعلك مترددًا في اتخاذ القرار وتنفيذه...أحيانا نوهم أنفسنا أننا غير قادرين دون مبرر
-للتغلب على التردد فكر: ما أسوأ شيء يمكن أن يحصل إذا فشلت؟ الحرج من الآخرين سخريتهم وعدم رضاهم فلا يهم لأنك قد حاولت وتعلمت من المحاولة
-اجبر نفسك على عمل أشياء جديدة فتنوع الخبرات يعودك على التعامل الفعال مع أوضاع جديدة ويبني ثقتك في نفسك ويقوي قدرتك على اتخاذ القرار