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محافظات

توزع 4 أطنان لحوم على الأسر الأكثر احتياجا فى البحيرة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:18 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

   

أكد الدكتور محمد العريني وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، أنه  تم توزيع 16 طن لحوم من صكوك الأضاحي خلال الشهر الماضى حتي الآن، لافتًا إلى أن تم إستلام 4 طن ليصبح الإجمالى 20 طن لحوم لتوزيعها بنطاق المحافظة .

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الوزارة راعت كل الضوابط الشرعية في الذبح في وقته الشرعي تحت إشراف فريق من أئمة وقيادات الوزارة مع الأطباء البيطريين والمختصين من وزارة التموين كما تتم عملية التشفية والتبريد والتجميد والنقل بمعرفة وزارة التموين وإشراف وزارة الأوقاف، مؤكدًا على إستهداف المستحقين بتلك القرى مع اتخاذ إجراءات التباعد الإجتماعي والإجراءات الاحترازية أثناء عملية التوزيع.

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https://www.elbalad.news/4474895

من جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، باستهداف القرى الأكثر إحتياجًا وقرى مبادرة "حياة كريمة" بنطاق المحافظة ضمن خطة وزارة الأوقاف لتوزيع لحوم صكوك الأضاحي بالقرى الأكثر إحتياجًا بالبحيرة .

و أشاد "آمنة"، بكافة الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر إحتياجًا والعمل على تلبية احتياجاتهم ووجه الشكر لكل من أسهم بجهد أو مال في هذا المشروع التكافلي.

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