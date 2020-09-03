بإطلالة بيضاء.. هند عبد الحليم تشعل إنستجرام بصورة جديدة لها

شاركت الفنانة هند عبد الحليم جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



احتفلت هند بزواجها على شاب من خارج الوسط الفنى وقد حضر الحفل عدد من المقربين وأهل العروسين بالإضافة إلى الفنانة درة والفنان عمر الشناوى وأقيم الحفل فى إحدى الفيلات.







جدير بالذكر أن هند عبد الحليم تم عرض الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" مؤخرا.





