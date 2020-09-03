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فن

بإطلالة بيضاء.. هند عبد الحليم تشعل إنستجرام بصورة جديدة لها

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:13 م
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
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ندى فكري

شاركت الفنانة هند عبد الحليم جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هند عبد الحليم بإطلالة  بيضاء وعلقت على الصورة قائلة "صباح الخير".


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احتفلت هند بزواجها على شاب من خارج الوسط الفنى وقد حضر الحفل عدد من المقربين وأهل العروسين بالإضافة إلى الفنانة درة والفنان عمر الشناوى  وأقيم الحفل فى إحدى الفيلات. 


جدير بالذكر أن هند عبد الحليم تم عرض الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" مؤخرا. 


الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" من بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة، وإخراج مصطفى أبو سيف.


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Good morning ☀️🥰 •• 📸 @hamedz199 🤩

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