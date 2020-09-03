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محافظات

مسئولو جهاز شئون البيئة وسط الدلتا يدشنون حملات لقياس عادم السيارات في طنطا.. صور

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 02:05 م
صدى البلد
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أحمد على

تفقد اللواء اشرف عبد المحسن مستشار وزير البيئة و الدكتورة ايناس ابو طالب رئيس جهاز شئون البيئة أعمال منظومة السحابة السوداء بمحافظة الغربية وأعمال قياس نسب العادم للسيارات للتأمين  أرواح المواطنين.

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كما نسق الدكتور أشرف ابو الفتوح رئيس فرع جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمحافظة للإعداد لتنفيذ حملة عوادم لقياس نسب التلوث الناتجة عنها .

كما وجهوا مسئولي جهاز شئون البيئة بالضرورة  اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه السيارات المخالفة والمعلومة للبيئه .

وعقد "أبو طالب" اجتماعا بالعاملين  بفرع جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا لبحث أعمال المنظومة الخاصة بالمحاور المرورية ولجان المواقع والمعدات.

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