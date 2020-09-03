مسئولو جهاز شئون البيئة وسط الدلتا يدشنون حملات لقياس عادم السيارات في طنطا.. صور

تفقد اللواء اشرف عبد المحسن مستشار وزير البيئة و الدكتورة ايناس ابو طالب رئيس جهاز شئون البيئة أعمال منظومة السحابة السوداء بمحافظة الغربية وأعمال قياس نسب العادم للسيارات للتأمين أرواح المواطنين.

اقرأ أيضا :

المحلة وسمنود تتأثر بالانقطاع.. فصل التيار الكهربائي لإجراء أعمال صيانة في الغربية.. السبت المقبل





كما نسق الدكتور أشرف ابو الفتوح رئيس فرع جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمحافظة للإعداد لتنفيذ حملة عوادم لقياس نسب التلوث الناتجة عنها .

كما وجهوا مسئولي جهاز شئون البيئة بالضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه السيارات المخالفة والمعلومة للبيئه .

وعقد "أبو طالب" اجتماعا بالعاملين بفرع جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا لبحث أعمال المنظومة الخاصة بالمحاور المرورية ولجان المواقع والمعدات.