AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إلغاء حكم حبس الفنان حسام حبيب بتهمة ضرب المنتج ياسر خليل

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 02:06 م
حسام حبيب وياسر خليل
حسام حبيب وياسر خليل
Advertisements
رامى المهدي

قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، إلغاء حكم حبس الفنان حسام حبيب سنة فى واقعة ضرب المنتج ياسر خليل، وتغريم كل من الطرفين مبلغ 200 جنيه وإحالة الدعوة للمحكمة المختصة.

 

وكانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، نظرت الاستئناف المقدم من الفنان حسام حبيب على حكم حبسه سنة فى جنحة ضرب المنتج ياسر خليل.

 

وكانت النيابة العامة، تقدمت باستئناف على حكم محكمة جنح القاهرة الجديدة، بحبس الفنان حسام حبيب سنة لاتهامه بالتعدى على المنتج ياسر خليل بالضرب.

 

وكانت محكمة أول درجة أصدرت حكما ابتدائيا بحبس الفنان حسام حبيب سنة، لاتهامه بالتعدى بالضرب على المنتج ياسر جلال.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأجيل جلسة نظر استئناف حسام حبيب على حكم حبسه سنة لجلسة 3 سبتمبر

ياسر خليل يرفض الصلح مع حسام حبيب

اليوم.. الحكم في استئناف حسام حبيب على حبسه بتهمة ضرب المنتج ياسر خليل

ترشيحاتنا

كهربا يرفض التراجع.. إصرار لاعب الأهلى على استرجاع حقوقه من الزمالك في المحكمة الرياضية الدولية

الإفتاء: يجوز للمرأة الحائض قراءة القرآن وآيات الذكر بهذا الشرط

بإطلالة مبهجة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار عبر إنستجرام

يختص بالأموال المؤممة والمتصالح عليها.. الحكومة تنشئ "جهاز إدارة الأموال المستردة"

قرار جمهورى بعزل نائب بمجلس الدولة من وظيفته

هل الشك في عدد ركعات الصلاة يتطلب إعادتها.. الإفتاء تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسجد الأمير حسن.. تحفة فنية أثرية في سوهاج..شاهد

بآلاف الدولارات.. تعرف على سعر ساعة محمد رمضان

مريضة تروي تفاصيل معاناتها بعد تشخيص إصابتها بـ كورونا مرتين