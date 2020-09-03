إلغاء حكم حبس الفنان حسام حبيب بتهمة ضرب المنتج ياسر خليل

قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، إلغاء حكم حبس الفنان حسام حبيب سنة فى واقعة ضرب المنتج ياسر خليل، وتغريم كل من الطرفين مبلغ 200 جنيه وإحالة الدعوة للمحكمة المختصة.

وكانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، نظرت الاستئناف المقدم من الفنان حسام حبيب على حكم حبسه سنة فى جنحة ضرب المنتج ياسر خليل.

وكانت النيابة العامة، تقدمت باستئناف على حكم محكمة جنح القاهرة الجديدة، بحبس الفنان حسام حبيب سنة لاتهامه بالتعدى على المنتج ياسر خليل بالضرب.

وكانت محكمة أول درجة أصدرت حكما ابتدائيا بحبس الفنان حسام حبيب سنة، لاتهامه بالتعدى بالضرب على المنتج ياسر جلال.