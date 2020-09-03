أستاذ اقتصاد: ظهور وباء كورونا في الصين كان له تداعيات على أفريقيا.. صور

قالت الدكتورة سماح المرسي أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة، إن ظهور فيروس كورونا المستجد فى الصين كان له تأثير على الاقتصاد العالمي، لأن الصين تعد الشريك التجاري الهام لأفريقيا، وفاعل مهم فى اقتصاد العالم، لافتة إلى إن اقتصاد الصين يمثل 16% من اجمالي الاقتصاد العالمي.

وتابعت سماح المرسي خلال ندوة صدى البلد حول تداعيات فيروس كورونا على اقتصاد أفريقيا- والتى ستنشر لاحقا-، إن "نظرا لدور اقتصاد الصين المتزايد، كان ظهور الوباء فيها له تداعيات على اقتصاد أفريقيا وخاصة أن الصين شريك استراتيجي للقارة السمراء سواء على مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو القروض والمنح".

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وأضافت أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، إن أفريقيا كان لديها سياج من الوقاية والأطمئنان من فيروس كورونا المستجد باعتبار أنها تعرضت الأوبئة مثل الإيبولا فى فترات قريبة كما أنها استطاعت أن تتخطي تلك الأزمات.

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واكدت سماح المرسي إن التخوف من فيروس كورونا المستجد كان ناتجا عن سرعة الانتشار المرعبة للوباء فضلا عن انتشاره فى كل دول أفريقيا، لافتة إلى أن آثار القلق والتوتر بشأن كورونا تصب فى القنوات الاقتصادية لدول القارة .

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وأضافت أن وباء كورونا كان له تأثير على التجارة والمعونات المباشرة والمنح والقروض وتحويلات العاملين بالخارج، هذا بخلاف اعداد الوفيات وعجز ميزانيات الدول وتراجع الأداء الاقتصادي لدول القارة.

