نائب محافظ القاهرة: تذليل أي عقبات تعطل طلبات التصالح في مخالفات البناء

جاء ذلك استمرارا لخطة المتابعة الميدانية ومدى تنفيذ ما اصدرته من تعليمات وتوجيهات تنفيذا لقرارات القيادة السياسية وتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وشملت الجولة تفقد المراكز التكنولوجية بأحياء حلوان والمعادى وطرة وحى المعصرة وحى المقطم.

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وأكدت نائب المحافظ على رؤساء الاحياء وموظفى المراكز بضرورة الاهتمام بالمواطن واستقباله والتعامل معه بشكل جيد وتذليل اى عقبات من شأنها تعطيل تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء.

وعقدت نائب المحافظ اجتماعا موسعا بمقر المنطقة الجنوبية يضم جميع رؤساء احياء المنطقةالجنوبية ومديرى الاسكان بجميع الاحيا ، لبحث التوجيهات المتعلقة بملف التصالح على مخالفات البناء حيث وجهت رؤساء الاحياء ببذل اقصى جهد ممكن لأستقبال جميع الطلبات المقدمة وتذليل اى عقبات من شأنها تأخير او تعطيل المواطن عن تقديم طلب التصالح ومعاونته على سرعة تقديم الطلب.





كما اصدرت تعليمات بتشكيل لجنة متابعة من المنطقة الجنوبية وتكليف اعضائها بالقيام بمتابعة تنفيذ التوجيهات المتعلقةبهذا الشأن والمرور اليومى وبشكل دورى لمتابعة لجان استقبال الطلبات بالاحياء.





وقد عرضت اثناء الاجتماع اقتراح يتم تنفيذه من قبل الاحياء من شأنه حث المواطنين على سرعة التوجه لتقديم طلبات التصالح قبل الموعد المحدد فى 30/9/2020 على ان يصل لأكبر عدد ممكن من المواطنين ويتمثل فى وضع ملصق على العقارات المخالفة كإنذار اخير لأصحاب هذه العقارات لتقديم طلب التصالح وايضا سداد 25٪جدية الطلب والتأكيد على انه من لم يتقدم بإجراءات التصالح قبل هذا الموعد المحددسوف يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والتنفيذية لازالة مخالفته على الفور .





واشارت نائب المحافظ إلى عمل اعلان عن ذلك ايضا من خلال مكبرات الصوت والتنويه على صفحات التواصل الاجتماعي ، كما شددت على جميع الاحياء بمنع الاجازات بكافة انواعها والحضور اليومى خاصة للعاملين المسند إليهم استقبال هذه الطلبات.



