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مرأة

دراسة : هرمون الحب يقضي على مشاكل المعدة .. تفاصيل

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 05:36 م
صدى البلد
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رشا عوني
كشفت دراسة علمية حديثة أن هرمون الأوكسيتوسين وهو " هرمون الحب " ، قد يكون له دور كبير في مشاكل وأعراض الجهاز الهضمي ، وذلك بحسب موقع صحيفة time now news .
 

وأوضحت الدراسة أنه يقاوم أعراض الجهاز الهضمي المرتبطة بالتوتر وانتفاخ البطن والإسهال والغثيان، حيث أوضحت الدراسة أن هذا الهرمون يلعب دورا حيويا في الجسم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر . 


وبحسب الدراسة التي أجريت في كلية الطب بجامعة ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، فإن هرمون الحب " الأوكسيتوسين" هو هرمون مضاد للقلق والتوتر ، ويتم إفرازه من منطقة ما تحت المهاد في الدماغ . 


وأكد الباحثون أن هذا الهرمون قادر على مقاومة الآثار الناتجة عن الإجهاد وأعراض الجهاز الهضمي ، حيث إن الإجهاد يسبب تعطيل وظائف المعدة و الهضم مما يتسبب في تأخير إفراغ المعدة.
 

ويسبب تأخير إفراغ المعدة بعض الأعراض مثل الغثيان وانتفاخ البطن والتقلصات ، وقد يسبب الإسهال أو الإمساك . 
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