دراسة : هرمون الحب يقضي على مشاكل المعدة .. تفاصيل

كشفت دراسة علمية حديثة أن هرمون الأوكسيتوسين وهو " هرمون الحب " ، قد يكون له دور كبير في مشاكل وأعراض الجهاز الهضمي ، وذلك بحسب موقع صحيفة time now news .





وأوضحت الدراسة أنه يقاوم أعراض الجهاز الهضمي المرتبطة بالتوتر وانتفاخ البطن والإسهال والغثيان، حيث أوضحت الدراسة أن هذا الهرمون يلعب دورا حيويا في الجسم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر .









وبحسب الدراسة التي أجريت في كلية الطب بجامعة ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، فإن هرمون الحب " الأوكسيتوسين" هو هرمون مضاد للقلق والتوتر ، ويتم إفرازه من منطقة ما تحت المهاد في الدماغ .









وأكد الباحثون أن هذا الهرمون قادر على مقاومة الآثار الناتجة عن الإجهاد وأعراض الجهاز الهضمي ، حيث إن الإجهاد يسبب تعطيل وظائف المعدة و الهضم مما يتسبب في تأخير إفراغ المعدة.



