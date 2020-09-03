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استمرار أعمال البحث عن مفقودين في انفجار مرفأ بيروت.. فيديو

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 05:38 م
البحث عن ناجين في
البحث عن ناجين في انفجار بيروت
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هاني حسين
عرضت فضائية " إكسترا نيوز "،  لقطات حية ترصد مواصلة أعمال البحث عن المفقودين في انفجار مرفأ بيروت.

ومن جانبه قال اللواء أشرف ريفي وزير العدل اللبناني الأسبق أشرف ريفي، إن لبنان لن يقبل بأي حل ترقيعى لا يلبي شروط التغيير الحقيقية لواقع لبنان المرير، لافتًا إلى أن إنقاذ لبنان يبدأ بمكافحة الفساد واسترداد السيادة التى تسيطر عليها حزب الله.

وأوضح "ريفي"، فى حوار خاص لـ صدى البلد"، ينشر لاحقًا، أنه إذا لم يتم تغيير جذري سيذهب لبنان للإنهيار الكلى فالإنقاذ يبدأ ولا يكون إلا بالحل الجذري للوضع أي إلغاء الدويلة وإقامة الدولة إنطلاقًا من حكومة إنقاذية من رجال لبنانيين وطنيين غير تابعين لدويلة حزب الله الإيراني.

ولفت وزير العدل الأسبق، الانقضاض على الطائف الذي يقوده "حزب الله" سيُدخل لبنان في صراعٍ تديره الدويلة بسلاحها، وحزب الله" متمسك بسلاحه ويريد تعديل الموازين في آن، محذرًا أن يقبل لبنان دخول حزب الله فى اي تسوية.

وارتفع إجمالي عدد الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت إلى 25 شخصًا، بعد توقيف أربعة مسؤولين عسكريين.
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