وزير شئون المجالس النيابية يستقبل المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام الجديد لمجلس الشيوخ

استقبل المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، منذ قليل، المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام الجديد لمجلس الشيوخ، والذي يعد أول أمين عام لمجلس الشيوخ بمسماه الجديد، حيث كان يسمي سابقا بمجلس الشوري قبل إلغاءه في دستور 2014.





ورحب وزير شئون المجالس النيابية، بالأمين العام لمجلس الشيوخ، وقدم له التهنئة علي توليه المنصب، كما تم بحث إجراءات واستعدادات استقبال مجلس الشيوخ بعد إعلان النتائج النهائية.





وكان قد قرر مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين، ندب المستشار محمود إسماعيل عتمان، نائب رئيس مجلس الدولة ، للقيام بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ ندبا كليا.