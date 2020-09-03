الجيش اللبناني يعثر على 4 أطنان من نترات الأمونيوم بمرفأ بيروت

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، العثور على 4 أطنان من نترات الأمونيوم في مستودع بمرفأ بيروت، الذي شهد انفجارا ضخما في أول أغسطس.





وقال الجيش في بيان، إنه تم الكشف على 4 مستوعبات في بورة الحجز التابعة للجمارك خارج مرفأ بيروت قرب المدخل رقم 9، وتبين أنها تحتوي على كمية من مادة نترات الأمونيوم يبلغ وزنها حوالى 4 أطنان و350 كلجم.





وأضاف أن وحدات من فوج الهندسة بالمرفأ يعمل حاليا على معالجتها.





وكانت السلطات اللبنانية، أعلنت بشكل قاطع، أن السبب وراء انفجار مرفأ بيروت الذي هز العاصمة اللبنانية هو اشتعال حريق في مستودع لتخزين مواد "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار.



