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محافظات

بالأسماء..قبول 242 طالبا وطالبة بمدارس التمريض ببني سويف

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:21 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
أعلنت مديرية الصحة والسكان ببني سويف أنه تم قبول  242 طالبًا وطالبة بمدارس التمريض بالصف الأول للعام الدراسي  202/2021، منهم 208 طالبة في 7 مدارس تمريض "بنات" و34 طالبا " بنين" في مدرسة تمريض باروط، وذلك عقب انتهاء الإجراءات والاختبارات اللازمة للتقدم واستيفاؤهم للشروط والمعايير والحد الأدني لمجموع الدرجات الخاصة بقواعد القبول بمدارس التمريض للعام الدراسي الجديد  .

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حيث تم قبول 31 طالبة بمدرسة التمريض بمدينة بني سويف ، و29 طالبة بمدرسة تمريض ناصر ، و30 طالبة بمدرسة تمريض سمسطا، و29 طالبة بمدرسة تمريض ببا، و30 طالبة بمدرسة تمريض الفشن ، و30 طالبة بتمريض الواسطى و29 طالبة بمدرسة تمريض إهناسيا ، بجانب 34 طالبا " ذكور" بمدرسة باروط. 

هذا وقد أكدت مديرية الصحة على الطلاب المقبولين " بنات وبنين" بسرعة تقديم  المفات و الأوراق المطلوبة في موعد أقصاه  الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر الجاري،منوهة أنه"في حالة مخالفة ذلك "يعتبر تنازلًا  من الطالبة،  الطالب وولى الأمر  عن التقدم للمدرسة وأنه لا تقبل أية أعذار ، ولا يجوز تقديم الملفات بعد انتهاء الموعد المحدد لأي سبب من الأسباب. 
بالأسماء..قبول 242 طالبا وطالبة بمدارس التمريض ببني سويف
بالأسماء..قبول 242 طالبا وطالبة بمدارس التمريض ببني سويف
بالأسماء..قبول 242 طالبا وطالبة بمدارس التمريض ببني سويف
بالأسماء..قبول 242 طالبا وطالبة بمدارس التمريض ببني سويف
بالأسماء..قبول 242 طالبا وطالبة بمدارس التمريض ببني سويف
بالأسماء..قبول 242 طالبا وطالبة بمدارس التمريض ببني سويف
بالأسماء..قبول 242 طالبا وطالبة بمدارس التمريض ببني سويف
بالأسماء..قبول 242 طالبا وطالبة بمدارس التمريض ببني سويف
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