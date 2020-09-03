بالأسماء..قبول 242 طالبا وطالبة بمدارس التمريض ببني سويف

أعلنت مديرية الصحة والسكا ن ببني سويف أنه تم قبول 242 طالبًا وطالبة بمدارس التمريض بالصف الأول للعام الدراسي 202/2021، منهم 208 طالبة في 7 مدارس تمريض "بنات" و34 طالبا " بنين" في مدرسة تمريض باروط، وذلك عقب انتهاء الإجراءات والاختبارات اللازمة للتقدم واستيفاؤهم للشروط والمعايير والحد الأدني لمجموع الدرجات الخاصة بقواعد القبول بمدارس التمريض للعام الدراسي الجديد .





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حيث تم قبول 31 طالبة بمدرسة التمريض بمدينة بني سويف ، و29 طالبة بمدرسة تمريض ناصر ، و30 طالبة بمدرسة تمريض سمسطا، و29 طالبة بمدرسة تمريض ببا، و30 طالبة بمدرسة تمريض الفشن ، و30 طالبة بتمريض الواسطى و29 طالبة بمدرسة تمريض إهناسيا ، بجانب 34 طالبا " ذكور" بمدرسة باروط.





هذا وقد أكدت مديرية الصحة على الطلاب المقبولين " بنات وبنين" بسرعة تقديم المفات و الأوراق المطلوبة في موعد أقصاه الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر الجاري،منوهة أنه"في حالة مخالفة ذلك "يعتبر تنازلًا من الطالبة، الطالب وولى الأمر عن التقدم للمدرسة وأنه لا تقبل أية أعذار ، ولا يجوز تقديم الملفات بعد انتهاء الموعد المحدد لأي سبب من الأسباب.