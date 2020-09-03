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خبير: البيئة ستكون أسوأ من كورونا خلال 10 سنوات.. فيديو

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:27 م
كورونا
كورونا
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محمود محسن
قال الدكتور طلال أبو غزالة الخبير الاقتصادى، أن كل العالم يعاني من كورونا، مؤكدا أن بعض الدول الفقيرة لن يتوفر لها لقاح كورونا لأنها لا تملك الاموال لتشتريه.

وأضاف أبو غزالة خلال مداخلة لبرنامج أخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد أنه إذا لم تنجح تلك الدول في توفير اللقاح فستكون بمثابة جهة اخرى لإنتشار المرض.

وتابع المفكر والإقتصادي أن البيئة في خلال 10 سنوات ستكون أسوأ من كورونا، مؤكدا أنه سيكون هناك أوبئة وفيضانات وغيرها الكثير الذي يؤثر على البشرية.

وأردف أبو غزالة: "عندما اسمع الصيحات المتفائلة أقلق لانها ليست طبيعة لأن الوباء ينتقل بالهواء مما يشير إلى سرعة انتشاره.

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