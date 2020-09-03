لعدم متابعة سير العمل.. إحالة مدير صحة الخارجة للتحقيق

أحال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد ، مدير الإدارة الصحية بالخارجة للتحقيق لعدم متابعته سير العمل بوحدات الرعاية الأساسية التابعة للإدارة.





جاء القرار عقب جولة تفقدية مفاجئة من وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد يرافقه مدير إدارة التمريض بالمديرية، على مستشفى باريس المركزي ووحدات بولاق وشرق بولاق وبورسعيد والشركة ٥٥ والمنيرة بإدارة الخارجة الصحية للوقوف على مدى الانضباط الإداري وتوافر الادوية والمستلزمات الطبية والأمصال بتلك الوحدات والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المنشآت الصحية.





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وقال وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الخميس، في بيان صحفي، إنه من الضروري الالتزام بمواعيد العمل الرسمية في جميع المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية لتقديم الخدمة الطبية وعدم الإخلال بالعمل لخدمة أهالي المحافظة وعدم التأخر عليهم.





من جانب آخر تابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال جولته ، بمركز الفرافرة، أعمال إنشاء مسجد الحصري، يرافقه يوسف مرزوق، رئيس المركز.





ووجّه الزملوط، بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية في التوقيتات المحددة استعدادًا لافتتاحه، كما تفقد ملحقات المسجد والتي تضم دارا لتحفيظ القرآن الكريم وحضانة وعيادات صحية، بالإضافة لمصلى للسيدات، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ ٧٠٠ م٢ وبتكلفة تبلغ 9 ملايين جنيه.



