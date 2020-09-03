بعد شهر من الانفجار.. مؤشرات بوجود أحياء تحت الأنقاض في بيروت| تفاصيل

أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن فرق الإنقاذ استشعرت حركة تحت أنقاض انفجار مرفأ بيروت، في منطقة مار مخايل وسط العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الخميس.





ووفقًا للوكالة، طالبت فرق الإنقاذ المواطنين في محيط المنطقة، بالتزام الصمت لتحديد مصدر الحركة، وذلك بعد أن أعطى الكلب المرافق لفريق الإنقاذ القادم من تشيلي، إشارة إلى إمكانية وجود شخص على قيد الحياة تحت الأنقاض.





وتعمل فرق الإنقاذ في منطقة مار مخايل، على محاولة الوصول إلى مصدر تلك الإشارات بين أنقاض الانفجار الذي وقع منذ نحو شهر.





ونقلت وكالة "رويترز" عن أحد أفراد فرق الإنقاذ قوله إن الفرق التي تمشط الحطام في منطقة سكنية رصدت مؤشرات على وجود أحياء تحت الأنقاض.

وأضاف المسعف إيدي بيطار أن تلك الإشارات التي تشكل صوت تنفس ونبضا وإشارات على مجسات حرارة الأجسام تعني أن هناك إمكانية لوجود ناجين.

