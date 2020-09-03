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تعليم

إجراءات رادعة تجاه المخالفين.. غلق مركزين لدروس الثانوية العامة بـ دمنهور

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 07:54 م
كزين لدروس الثانوية
كزين لدروس الثانوية العامة بـ دمنهور
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أسماء الجنبيهى
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، حملة مكبرة للمرور على المراكز التعليمية والسناتر واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، بالتنسيق مع إدارة بندر دمنهور التعليمية. 

وأسفرت الحملة على غلق مركزين دروس خصوصية متخصصة في مرحلة الثانوية العامة  بمدينة دمنهور أثناء قيامهم بإعطاء دروس خصوصية لطلاب الثانوية العامة ومخالفة القانون وتم غلق المراكز وتشميعها. 

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https://www.elbalad.news/4474439


كما تم المرور على المراكز التعليمية ومقرات الدروس الخصوصية  بنطاق مدينة دمنهور وفقًا لقرار اللجنة رقم ٣٥٤ الصادر من محافظ البحيرة تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين من أصحاب المراكز. 

من جانبه شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات المرور على المراكز التعليمية والسناتر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
إجراءات رادعة تجاه المخالفين.. غلق مركزين لدروس الثانوية العامة بـ دمنهور
إجراءات رادعة تجاه المخالفين.. غلق مركزين لدروس الثانوية العامة بـ دمنهور
إجراءات رادعة تجاه المخالفين.. غلق مركزين لدروس الثانوية العامة بـ دمنهور
إجراءات رادعة تجاه المخالفين.. غلق مركزين لدروس الثانوية العامة بـ دمنهور
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