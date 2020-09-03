إجراءات رادعة تجاه المخالفين.. غلق مركزين لدروس الثانوية العامة بـ دمنهور

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، حملة مكبرة للمرور على المراكز التعليمية والسناتر واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، بالتنسيق مع إدارة بندر دمنهور التعليمية.





وأسفرت الحملة على غلق مركزين دروس خصوصية متخصصة في مرحلة الثانوية العامة بمدينة دمنهور أثناء قيامهم بإعطاء دروس خصوصية لطلاب الثانوية العامة ومخالفة القانون وتم غلق المراكز وتشميعها.





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كما تم المرور على المراكز التعليمية ومقرات الدروس الخصوصية بنطاق مدينة دمنهور وفقًا لقرار اللجنة رقم ٣٥٤ الصادر من محافظ البحيرة تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين من أصحاب المراكز.





من جانبه شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات المرور على المراكز التعليمية والسناتر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.