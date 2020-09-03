بعد تفجيرات مرفأ بيروت.. كارثة بمطار رفيق الحريري والرئيس اللبناني يتدخل بشكل عاجل

أمر الرئيس اللبناني ميشيل عون وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار باتخاذ الإجراءات الضرورية لإصلاح المنشآت المتهالكة في مطار رفيق الحريري الدولي والمخصصة لتزويد الطائرات بالوقود ورفع الضرر الذي يمكن أن تسببه.





وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد علم بوجود منشآت متهالكة في مطار رفيق الحريري الدولي مخصصة لتزويد الطائرات بالوقود ما يعرض السلامة العامة للخطر، إضافة إلى هدر المال العام وفق ماذكره موقع سبوتنيك نقلا عن وكالة الوطنية للإعلام .





وطالب عون المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بالتحقيق في ما ذكر عن وجود هدر للمال العام في المنشآت استنادا الى رأي صادر عن ديوان المحاسبة في هذا الخصوص.





وكان مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران قد كشف على صفحتيه في "فيسبوك" و"تويتر" بالمستندات أن "بعد انفجار مرفأ بيروت بعشرين يومًا وصل إلى ديوان المحاسبة من وزارة الأشغال العامة والنقل كتاب في غاية الخطورة، وعدم معالجته قد يؤدي إلى كارثة في المطار".





ويُشار الي ان شركة "مارون شماس" المتعهدة للمنشآت المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود وشركته المسؤولة عن العناية بالمنشآت والاصلاحات في مطار رفيق الحريري الدولي كانت قد رصدت في كتاب لها بعضا من المخاطر التشغيلية التي وقعت في المطار وهي "تسرب من ثقب في القسطل الأساسي للتزويد نتج عنه خسارة 84 ألف ليتر من وقود الطائرات و تعطل غرفة التوزيع الأساسية تحت الأرض وامتلاؤها بالوقود المهدور وهي التي تزود جميع شعاب الشبكة والتي أدت إلى توقف المطار عن العمل لمدة 4 ساعات وانسداد فتحة تزويد الطائرات عند بوابة الصعود إلى الطائرات رقم 8 انسدادًا تامًا وتوقف أنظمة الربط والضبط الإلكتروني مما يؤدي إلى التوقف عن السيطرة على عمل المحطة وتعريض الملاحة الجوية للخطر وتلف صندوق الكهرباء الرئيسي للمحطة والاضطرار إلى تشغيل المولدات لمدة 48 ساعة متواصلة والذي لا يمكن ضمانه في حالة التكرار في أي مرة قادمة.



