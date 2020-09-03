AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد تفجيرات مرفأ بيروت.. كارثة بمطار رفيق الحريري والرئيس اللبناني يتدخل بشكل عاجل

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:12 م
كارثة في مطار رفيق
كارثة في مطار رفيق الحريري
Advertisements
محمود نوفل
أمر الرئيس اللبناني  ميشيل عون وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار باتخاذ الإجراءات الضرورية لإصلاح المنشآت المتهالكة في مطار رفيق الحريري الدولي والمخصصة لتزويد الطائرات بالوقود ورفع الضرر الذي يمكن أن تسببه.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد علم بوجود منشآت متهالكة في مطار رفيق الحريري الدولي مخصصة لتزويد الطائرات بالوقود ما يعرض السلامة العامة للخطر، إضافة إلى هدر المال العام وفق ماذكره موقع سبوتنيك نقلا عن وكالة الوطنية للإعلام .

وطالب عون المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بالتحقيق في ما ذكر عن وجود هدر للمال العام في المنشآت استنادا الى رأي صادر عن ديوان المحاسبة في هذا الخصوص.

وكان مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران قد كشف على صفحتيه في "فيسبوك" و"تويتر" بالمستندات أن "بعد انفجار مرفأ بيروت بعشرين يومًا وصل إلى ديوان المحاسبة من وزارة الأشغال العامة والنقل كتاب في غاية الخطورة، وعدم معالجته قد يؤدي إلى كارثة في المطار".

ويُشار الي ان شركة "مارون شماس" المتعهدة للمنشآت المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود وشركته المسؤولة عن العناية بالمنشآت والاصلاحات في مطار رفيق الحريري الدولي كانت قد رصدت في كتاب لها بعضا من المخاطر التشغيلية التي وقعت في المطار وهي "تسرب من ثقب في القسطل الأساسي للتزويد نتج عنه خسارة 84 ألف ليتر من وقود الطائرات و تعطل غرفة التوزيع الأساسية تحت الأرض وامتلاؤها بالوقود المهدور وهي التي تزود جميع شعاب الشبكة والتي أدت إلى توقف المطار عن العمل لمدة 4 ساعات وانسداد فتحة تزويد الطائرات عند بوابة الصعود إلى الطائرات رقم 8 انسدادًا تامًا وتوقف أنظمة الربط والضبط الإلكتروني مما يؤدي إلى التوقف عن السيطرة على عمل المحطة وتعريض الملاحة الجوية للخطر وتلف صندوق الكهرباء الرئيسي للمحطة والاضطرار إلى تشغيل المولدات لمدة 48 ساعة متواصلة والذي لا يمكن ضمانه في حالة التكرار في أي مرة قادمة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محتجون يعترضون موكب سعد الحريري بوسط بيروت.. فيديو

من موقع الانفجار.. ماكرون يحذر لبنان من الغرق في هذه الحالة

محلل سياسي: زيارة ماكرون للبنان تهدف لاستعادة فرنسا دورها من جديد

ماكرون يتفقد آثار الدمار في مرفأ بيروت.. فيديو

ماكرون: لبنان بحاجة إلى تغيير وسنطرح ميثاقًا جديدًا له

أطلقت صرخة قوية.. شاهد.. لحظة معانقة الرئيس الفرنسي لـ سيدة في موقع انفجار بيروت

ترشيحاتنا

بـ المايوه.. دنيا عبد العزيز بإطلالة جريئة داخل حمام السباحة

رغم كفاءته.. تفاصيل الإطاحة بمدير المكتب الفني بـ اتحاد الكرة

ترتيب الدوري المصري.. الأهلي يغرد وحيدًا في الصدارة والزمالك يتمكن من الوصول"ثانيا"

أم تقتل 5 من أطفالها وتحاول الانتحار.. فيديو وصور

الخديعة الكبرى .. إعلامية تكشف مصدر صناعة كورونا وحقيقة الموجة الثانية

تركيا تتحدي الجميع: لو تجمع العالم لن يتمكن من إبعادنا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس أوفر.. زوجة تامر حسني بإطلالة جريئة

الإقامة ليلة واحدة في إسطبل للخيول.. فندق يقدم تجربة فريدة من نوعها لنزلائه.. شاهد

بفستان جرئ.. رانيا يوسف تثير الجدل في آخر ظهور لها