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الصحة العالمية: نحتاج برامج تعليمية لتوعية الطلاب للتعامل مع كورونا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:10 م
كورونا
كورونا
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حمزة شعيب
قالت الدكتورة مها طلعت المستشارة الإقليمية لشرق المتوسط لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة توصي بعدم إرتداء الأطفال دون 5 سنوات للكمامة.

وأضافت "طلعت" – خلال لقاء خاص لبرنامج"مساء دي ام سي " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان - أنه لابد من تدريب الطلاب على كيفية إرتداء الكمامة والتعامل معها بالطريقة الصحيحة، قائلة: نحتاج برامج تعليمية لتوعية الطلاب حول التعامل في ظل كورونا.

وأشارت إلى أن هناك قاعدة بيانات بالمنظمة رصدت زيادة نسبة الإصابة في الفئات العمرية الصغيرة ولا يجب التخوف من زيادة الإصابات بكورونا بين الفئات العمرية الصغيرة.

وأكدت أن هناك زيادة طفيفة بمصر في عدد حالات الإصابة بكورونا مشيرة إلى أن وزارة الصحة في مصر مستعدة لأى زيادة في اصابات كورونا.

وأوضحت أن كورونا سريع الإنتشار وبعد فتح بعض الدول للأنشطة زادت الإصابات لعدم اتخاذ الإجراءات الوقائية، مشيرة إلى أن فيروس كورونا يصيب الجهاز التنفسي وبنسب بسيطة تظهر بعض الأعراض بالجهاز الهضمي، لافتة إلى أن التركيب الجيني للفيروس واحد في معظم الدول، مؤكدة أن مايقرب من 16 لقاحا لكورونا في مراحل التجارب السريرية على مستوى العالم.
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