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أخبار العالم

ترامب لم يفعلها.. جو بايدن يلتقي عائلة جاكوب بليك

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:58 م
جو بايدن
جو بايدن
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رويترز
التقى المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، اليوم الخميس، عائلة جاكوب بليك، الشاب ذو الأصول الأفريقية، الذي أطلقت الشرطة النار عليه بولاية ويسكونسن في أغسطس الماضي.

وقالت حملة بايدن إن اللقاء الخاص الذي جمعه بعائلة بليك في مبنى بمطار ميلووكي جاء في بداية رحلة قام بها المرشح الديمقراطي إلى الولاية.

والتقى بايدن وزوجته جيل بأربعة من أفراد عائلة بليك، بمن فيهم والده.

وسيعقد بايدن في وقت لاحق اجتماعا محليا في كينوشا بولاية ويسكونسن، التي أطلق فيها ضابط شرطة أبيض النار على بليك من ظهره في 23 أغسطس، متسببا في إصابته بالشلل من الخصر.

يأتي ذلك عقب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المدينة الثلاثاء الماضي، لكنه لم يلتق بعائلة بليك.

وبدلا من ذلك أجرى زيارة إلى متجر للأثاث تعرض للدمار خلال الاضطرابات، وأشار إلى أن الديمقراطيين مثل بايدن يغضون الطرف عن العنف الذي كان أحيانا مصدر تشويش على المظاهرات السلمية، برغم إدانة الأخير له.
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