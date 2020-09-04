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حوادث

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالبحيرة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:07 ص
حادث تصادم
حادث تصادم
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أسماء الجنبيهى
أصيب ٤ أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام مصنع السكر علي الطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.


تلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوصول بلاغ من المستشفى المركزي باستقبال ٤ أشخاص مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق بنطاق المركز. 

والمصابون هم:-" رجب رزق يوسف 22 سنة، محمد احمد كامل 23 سنة، حسن محمد السيد 25 سنة، يوسف احمد كامل 10 سنين"، جميعهم مُقيمين بدائرة المركز. 

وتم عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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