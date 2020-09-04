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فن

بـ إطلالة جذابة.. رزان مغربي تبهر متابعيها على البحر

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 04:51 ص
رزان مغربي
رزان مغربي
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محمد بدران
نشرت الفنانة رزان مغربي صورة جديدة لها وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".

وظهرت رزان مغربي في الصورة من إجازتها الصيفية وعلقت قائلة: "بداية جديدة البحر و الموج و الشمس بيغسل كل شي ….اشتقتلكن".

شاركت رزان المغربي في موسم رمضان 2018، بأحداث مسلسل "رسايل" أمام النجمة مي عز الدين، كما شاركت في رمضان الماضي بتقديم برنامج "أغلب السقا".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رزان هو برنامج أغلب السقا الذى قدمته في رمضان الماضى عبر شاشة ام بس سى مصر وقد كشفت الإعلامية رازان مغربي كواليس برنامج «اغلب السقا»، مضيفة أن وراء كل نجم ناجح في رمضان أمرأة، ومشاركة أحمد السقا في البرنامج مهم وأساسي ولو حد قال غير كده هيقتلني.


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