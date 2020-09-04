أخبار الرياضة.. اختفاء كأس أفريقيا من اتحاد الكرة.. مفاجآت جديدة بشأن نصف نهائي أفريقيا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الاولى من اليوم الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:









كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم فريق الاهلي والمنتخب السابق عن مفاجأة جديدة بشأن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية لموسم 2019- 2020









كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق عن تفاصيل ما حدث داخل النادي اليوم وكواليس فيديو اعتذار محمود عبدالمنعم كهربا نجم الفريق.









كشف أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن وجود مفاوضات سابقة مع نادي هدرسفيلد الانجليزي، من أجل التعاقد مع رمضان صبحي لاعب الفريق بعد انتهاء إعارته مع الأهلي.









كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق عن واقعة طريفة حدثت داخل اتحاد الكرة المصري.









وجه نادي الترجي التونسي صدمه لـ فريق الزمالك عقب إعلان تجديد عقد النجم الليبي حمدو الهوني نجم الفريق التونسي حتى موسم 2023.









على الرغم من عدم إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشكل رسمي عن موقف مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، إلا أن هناك مؤشرات جديدة بشأن تأجيل هذه المرحلة من البطولتين.







أعلن نادي أتليتكو مدريد عن إصابة الثنائي دييجو كوستا، وسانتياجو أرياس بفيروس كورونا بعد خضوعهم للفحوصات الطبية اللازمة.











