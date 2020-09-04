عن استئناف الرحلات الجوية مع موسكو.. البطوطي: أسعار السياحة المصرية تناسب الروس.. فيديو

قال وليد البطوطى،مستشار وزير السياحة الأسبق،إن قرار استئناف الرحلات الجوية الروسية الدولية مع مصر يعد من الأخبار الإيجابية.





وأشار " البطوطى " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، إلى أن مصر استقبلت منذ شهر يوليو 126 ألف سائح، مع تطبيقهم كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا .





وأكد أن قرار استئناف الرحلات الجوية الروسية يأتي نظرا لأن الروس يعشقون مصر ويحبون رؤية معالمها السياحية بالإضافة لأسعار السياحة المصرية المناسبة لهم.





ولفت إلى أن الروس يجدون فى مصر طلاقة كبيرة باللغة الروسية بدءأ من الأفواج المصرية التى تستقبلهم والمرشدين السياحيين والفنادق ..





وتابع " البطوطى "، أن كافة المشاريع القومية لم تتوقف مطلقأ عن استئناف نشاطها خلال أزمة كورونا بل واصلت التركيز على الافتتاحات ومنها المتحف المصرى الكبير ..







