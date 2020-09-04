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أخبار العالم

الفحوصات جيدة.. خروج الرئيس المالي السابق من المستشفى

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:58 ص
الرئيس السابق إبراهيم
الرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كيتا
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أمينة الدسوقى
غادر الرئيس المالي السابق إبراهيم بوبكر كيتا مستشفي "باستور" بباماكو، حيث خضع لبعض الفحوص الطبية، ويتوقع أن يغادر إلى الإمارات العربية المتحدة لتلقي "علاجات مكملة".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر بالمصحة قوله إن كيتا "غادر المصحة يوم الخميس، والفحوصات جيدة، والإجلاء إلى الخارج أصبح أكثر وضوحا".

وقال مصدر من محيط كيتا إن الإمارات العربية المتحدة "وافقت على إرسال طائرة طبية لنقله، ونحن في الانتظار، والرئيس بخير".

وزار وفد من المجلس العسكري الحاكم برئاسة رئيسه عاصيمي غويتا، الرئيس المطاح به إبراهيم بوبكر كيتا، بالمصحة حيث كان يتلقى العلاج.

وأطاح المجلس العسكري في 18 أغسطس الماضي، بالرئيس كيتا، واحتجزه بقاعدة "كاتي" العسكرية لمدة 9 أيام، وأطلقوا سراحه في 27 أغسطس، حيث عاد إلى منزله بباماكو.

وقد شكل إطلاق سراحه والسماح له بتلقي العلاج في الخارج، مطلبا لدى المنظمات الإقليمية والدولية، بينها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس".

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