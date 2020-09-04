AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لا يزال البحث مستمرا.. استشعار 8 أنفاس وتصوير جثة تحت الأنقاض بـ بيروت

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 10:54 ص
البحث عن ناجين بعد
البحث عن ناجين بعد انفجار مرفأ بيروت
Advertisements
شيماء مصطفى
استشعرت فرق البحث في لبنان، تحت أنقاض مبنى دمره انفجار مرفأ بيروت، 8 أنفاس بالدقيقة بالإضافة إلى حرارة جسم، صباح اليوم الجمعة.

جاء ذلك وفقًا لما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن عضو بمنظمة "live love Beirut" التي تساعد بجهود الإنقاذ، مؤكدا أن فرق البحث كانت على بعد 1.9 مترا صباح الجمعة من الموقع الذي التقطت فيه هذه الاستشعارات.

وأشار إلى أن تم تسجيل 18 نفسا بالدقيقة أمس.

ووفقا لمراسلة "سي إن إن"، فإن فرق الإنقاذ طلبت من نحو 200 شخص تجمهروا في الموقع، الصمت حتى لا تؤثر الأصوات على أجهزة الرصد والاستشعار، لافتة إلى أنه يمكن سماع وقع إبرة ضمن دائرة قطرها 300 متر.

وأدخلت فرق الإنقاذ في مار مخايل كاميرا من فتحة بين الأنقاض للحصول على صورة عن شخص حي قابع تحت الركام.

ووفقًا لموقع "لبنان 24"، أظهرت الكاميرا وجود جثة وشخص على كرسي متحرك يرجح إن إشارات النبض الملتقطة تصدر منه.

وكان الجيش اللبناني أعلن اليوم، استكمال عمليات المسح في عدد من المناطق المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت

ولا يزال أمام الفريق الذي يعاونه الدفاع المدني اللبناني ومهندسين وأفراد من الدفاع المدني نحو 30 سنتيمترا من رفع الأنقاض اليدوي قبل الوصول إلى النقطة التي أعطت الأجهزة إشارات إلى وجود النبض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب انفجار بيروت.. انهيار مبنى من 3 طوابق.. والصليب الأحمر يطلق استنفارا عاما

مصر كلها حزينة.. زينه تنعي ضحايا انفجار لبنان

لبنان يواصل رفع أنقاض مرفأ بيروت بعد الانفجار الضخم بحثا عن مفقودين

شاهد.. فرحة اللبنانيين بإنقاذ شاب من تحت الأنقاض

فرق عمليات روسية تزيل الأنقاض في مرفأ بيروت ..فيديو

بيان عاجل من الجيش اللبناني بشأن تداعيات انفجار بيروت

ترشيحاتنا

هل تبيع الحكومة مترو الأنفاق لصالح شركات أجنبية.. الوزراء يرد

الدولار بـ15.91 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 4-9-2020

الطماطم بـ 5 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 4-9-2020

تمرينات الإطالة العلوية لشد ترهلات الجسم والتحلص من الدهون.. فيديو

سعد سمير يوجه رسالة شكر لـ صلاح ويتمنى انضمام حجازي لـ الأهلي

بعد صورتها بالمايوه .. الجمهور يهاجم دنيا عبد العزيز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أستاذ اقتصاد: تداعيات فيروس كورونا أصابت أفريقيا بشكل مزدوج.. صور

تعشق الأناقة.. أبرز إطلالات منة فضالي في عيد ميلادها

بتقنية 5G ومعالجات إنتل.. سامسونج تعلن عن Galaxy Book Flex 5G "صور"